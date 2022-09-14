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Galericilerin son gün telaşı

15 EYLÜL itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Hal böyle olunca da ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericileri son gün telaşı sardı. Bazı galericiler,  6 ay 6 bin kilometre yasağına uymayan otomobilleri aldıkları fiyata ya da düşük bir karla ellerinden çıkardı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:51
Galericilerin son gün telaşı

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Yeni çıkan 6 ay 6 bin kilometre genelgesinden dolayı biz sıfır araç satamayacağız. Bunları kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler alıp satıyor. Biz son 1 ayda bu tarzda elimizde bulunan araçları sattık. Bizler kar olanlarından feragat edip elimizdeki o tarz araçların birçoğunu sattık" dedi. 

Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır araçların satışında 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. Yönetmelik 15 Eylül yani, yarın itibariyle yürürlüğe girecek. Elinde sıfır araç bulunan oto galericileri son gün telaşı sardı. Bazı galericiler karlarından vazgeçerek satış yaptıklarını dile getirdi. 

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Piyasada son 3 aydan beri durağanlık yaşanıyor. Yaz sezonu, bayramın araya girmesi, ÖTV hakkında yapılan açıklamalar bunların hepsini üst üste koyunca son 3 ayda otomobil piyasasında durgunluk yaşandı. Fiyatlara da yansıdı, yüzde 3 ile yüzde 7 arasında fiyatlarda bir düşüş meydana geldi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde fiyatlar tekrar normal seyrine gelecek. Öncelikle şunu belirtmek lazım, biz zaten sıfır araç alıp satamıyoruz. Bayiden biz araç alamıyoruz. Yeni çıkan 6 ay 6 bin kilometre genelgesinden dolayı biz sıfır araç satamayacağız. Bunları kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler alıp satıyor. Biz son 1 ayda bu tarzda elimizde bulunan araçları sattık. Bizler kar olanlarından feragat edip elimizdeki o tarz araçların birçoğunu sattık. Kalanlarsa elimizde bir maliyet olarak kalacak bir külfet getirecek. Devletimizin bu uygulamadan vazgeçeceğini umuyoruz" dedi. 


"ELİMİZDEKİ ARAÇLARI MALİYETİNE VE MALİYETİNİN ALTINA SATTIK"

Oto galeri sahibi Ziya Uzunpınar  ise, "45 gündür işler durgun. Elimizde sıfır araç değil de 2 adet 2 bin kilometrede olan aracımız vardı. 6 ay 6 bin kilometre yasası gündeme gelince, ben bir tanesini zararına verdim, bir tanesini de cüzi bir karla sattım. Sadece elimizden çıksın da 6 ay 6 bin kilometre yasasına takılmayalım diye. Daha çok değer kaybı olmasın diye, elimizdekileri maliyetine ve maliyetinin altına araç sattık. Galericiyiz ama bizim tamamen işimize taş kondu. Esnaf çok mağdur edildi. 15'inden sonra fiyatlarda gerileme değil yükselme olacağını düşünüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaleriOto GaleriOtomobilAlımSatım
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