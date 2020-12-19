Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1408
ALTIN
461.101
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2902
EURO
9.3315
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
14 adet işyeri kiraya verilecek
14 adet işyeri kiraya...
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...

Gaziantep'te özel hastanede patlama: 8 hasta hayatını kaybetti

Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında, 8 hasta hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Aralık 2020 Cumartesi 08:58
2 Okunma
Gaziantep'te özel hastanede patlama: 8 hasta hayatını kaybetti

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir" denildi.

Mücahitler Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde sabahın erken saatlerinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı.  İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 14 hasta diğer hastanelere sevk edildi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği: Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.

DHA

Son Güncelleme: 19.12.2020 10:12
Anahtar Kelimeler:
GaziantepHastanePatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Kavga ettikleri babalarını boğup, mağaraya gömmüşler
Kavga ettikleri babalarını boğup, mağaraya gömmüşler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans