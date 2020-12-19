Gaziantep'te özel hastanede patlama: 8 hasta hayatını kaybetti

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir" denildi.

Mücahitler Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde sabahın erken saatlerinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 14 hasta diğer hastanelere sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği: Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.