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Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak (39), eşini sürekli darbettiği ve burnunu kırdığı iddiası ile gözaltına alındı. Toprak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2021 Pazartesi 10:35
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Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giden Züleyha Toprak, eşi Celil Toprak'ın kendisini sürekli dövdüğü, dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla kendisini darbettiği ve bu sırada burnunun kırıldığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. Züleyha Toprak'ın şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürülüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 çocuk babası Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gelecek PartisiArdahanBaşkanIl BaşkanıKadınDarpşiddet
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