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Giresun şehidi Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz(27), memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
05 Eylül 2020 Cumartesi 16:19
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Giresun şehidi Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi

(OSMANİYE)


Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Yürütülen arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan, Sami Yılmaz'ın naaşı, Ordu-Giresun Havaalanı'ndan askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehit Sami Yılmaz'ın cenazesi buradan memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit asker için ilçedeki Ağça Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin eşi Gözde Yılmaz, annesi Mediş Yılmaz ve babası Hamit Yılmaz güçlükle ayakta durdu. Şehidin biri kız 4 kardeşi de cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Sami Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Bahçe ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
GiresunSelUzman çavuşJandarma
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