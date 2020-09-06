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Giresun’a yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor

Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından yardım tırları şehre yardım götürmeye devam ediyor. Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Kızılay Şubesi işbirliği ile Giresun’da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere, Tuzla Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından hazırlanan 2 tır dolusu malzeme Giresun’a uğurlandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
06 Eylül 2020 Pazar 17:01
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Giresun’a yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor

İSTANBUL

Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından yardım tırları şehre yardım götürmeye devam ediyor. Yaşanan afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Kızılay Şubesi işbirliği ile Giresun’da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere, Tuzla Gençlik Merkezi (TUZGEM) gönüllüleri tarafından hazırlanan 2 tır dolusu malzeme Giresun’a uğurlandı. Tuzla Belediyesi önünden dualarla yola çıkan Tırları, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türk Kızılayı Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci ve çok sayıda gönüllü uğurladı.


“GENÇLERİMİZ GİRESUNLU KARDEŞLERİMİZ İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞTILAR”


Giresun için seferber olan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin çalışmalarından gurur duyduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gençlerimiz bir kez daha koca yürekleriyle bir araya geldiler ve bu defa Giresunlu kardeşlerimiz için gönüllü olarak çalıştılar.” dedi.


“BU YARAYI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ”


Başkan Şadi Yazıcı, devletin tüm birimlerinin yerel yönetimlerle birlikte Giresun için seferber olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Tuzla Belediyesi olarak biz de bu yarayı sarmak için elimizden geldiğince, kaymakamlığımız, yardım konusunda çok önemli çalışmalar yapan Kızılay’ımız ve gönüllüleri ile birlikte elimizden geldiğince yardımseverlerden yardım toplayarak bu yarayı hep birlikte ülke olarak sarmak için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye’nin birçok noktasında yardımlarımız oluyordu ama Giresun’umuz bugünlerde özellikle yardım konusunda hassasiyetimizi arttırdı. Allah yardımcıları olsun. Bir daha böyle bir afetle karşılaşmamayı diliyorum. İnşallah Giresun’a da yakın zamanda gideceğiz. Giresun’da çok bulundum. Kümbet ’in dört yıl ağalığını yaptım. Sel olan derelerde de bulundum. Orada bazı yaptığımız işlerde var. Yardım etmekle beraber bundan sonra uzun vadede diğer hizmetlerle bu yarayı hep birlikte saracağız.” 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
GiresunSelFelaketTuzla Belediyesi
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