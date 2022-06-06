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Görgün: Gençlerimizin ilk adresi olmaya devam edeceğiz

Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN), Türkiye’nin ‘En Gözde 100 Şirketi’ sıralamasında bu yıl da 3’üncü sırada yer aldı. Ayrıca, genç profesyonellerin ‘En Gözde Şirketleri’ arasında da 4’üncü sıraya yerleşti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Ülkemizin çalışkan gençleri için mesleklerini dünya ile rekabet edecek şekilde icra edebilecekleri, mezun olur olmaz ilk başvuracakları en önemli adres olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2022 Pazartesi 11:13
Görgün: Gençlerimizin ilk adresi olmaya devam edeceğiz

Realta Danışmanlık ve 3İK Marka İletişimi Ajansı tarafından ortak yürütülen En Gözde Şirketler Araştırması, üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin en çok çalışmak istedikleri şirketler ve sebeplerini belirledi. Bu yıl 14’üncüsü yapılan ‘En Gözde Şirketler’ araştırması kapsamında 76 bini aşkın üniversite öğrencisi ve 25 bine yakın genç profesyonelin görüşü alındı. ASELSAN, araştırmada değerlendirilen 250 şirketin arasından sıyrılarak bu yıl da yerini korudu. 

‘İŞ SÜREKLİLİĞİ UYGULAMALARINA İMZA ATTIK’

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak 2021 yılında ASELSAN ailesine bin 779 genç ve başarılı bireyleri kattıklarını söyledi. Görgün, “ASELSAN, çalışanlarına sağladığı güçlü yan haklar ve ücretlendirme politikaları ile Türkiye’nin en çok tercih edilen savunma sanayi şirketi konumunda bulunuyor. Ayrıca gençlerimiz, eğitim gördükleri alanda dünya ile rekabet eden yüksek teknoloji ürünlerini geliştirmesinde görev almaktan mesleki bir tatmin de duyuyor. 2021’de iş sürekliliğini daha kaliteli hale getirecek insan kıymetleri uygulamalarına imza attık. ASELSAN en değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarının gelişim yolculuğunda eşlik etmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirdi. Yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye’ye geri kazandırılması yönündeki çalışmalar Next BigMove to Türkiye Programı kapsamında yürütülmeye devam ediyor. Proje sayesinde son 3 yılda çok sayıda profesyonel Türkiye’ye dönerek ASELSAN ailesine katıldı. Ülkemizin çalışkan gençleri için mesleklerini dünya ile rekabet edecek şekilde icra edebilecekleri, mezun olur olmaz ilk başvuracakları en önemli adres olmaya devam edeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANProf.Dr. Haluk Görgün
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