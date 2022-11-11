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Hac için sahte kayıt oluşturan firma yetkililerine operasyon

Hac hizmeti veren bazı firmalar yetkilileri hakkında sahte hacı kaydı oluşturarak elde ettikleri kontenjanlar için fahiş fiyatlar uygulayarak sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. 

11 Kasım 2022 Cuma 14:53
Hac için sahte kayıt oluşturan firma yetkililerine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hac/umre hizmeti sunan bazı firmaların  haksız kontenjan elde etme adına kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları, sahte feragat dilekçeleriyle kontenjan elde ederek yedek listeden yönlendirilen gerçek hacılara fahiş fiyat uyguladıkları ve sahte kayıtların diyanet personeliyle irtibatlı şekilde yapıldığı belirlendi. 

112 KİŞİNİN ŞİKAYETÇİ OLARAK İFADESİ ALINDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişlerince de doğrulanan tespitler sonucu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında ıslak imzalı sahte dilekçe yazılan 112 kişinin şikayetçi olarak ifadesi alındı. Şikayetçiler, hac kaydından haberlerinin olmadığı ve imzaların kendilerine ait olmadığını belirttiler. Bunun üzerine şikayetçilerin alınan imza ve yazı örnekleriyle, sahte dilekçeler bilirkişi incelemesine tabi tutularak dilekçelerin tamamının sahte olduğu delillendirildi. 

3 İLDE OPERASYON

Tespitler üzerine savcılığın talimatıyla bugün firma yetkilisi 14 şüpheliden 11'i hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
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