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''Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Aralık 2020 Cumartesi 18:17
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''Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit incelemelerine başlandığını, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıMurat KurumAntalyaDeprem
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