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Hatay'da korkutan yangın

Hatay Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, yangın çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Eylül 2020 Cumartesi 17:45
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Hatay'da korkutan yangın

İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, yangını söndürmek için 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder, 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel bölgeye sevk edildi. Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz Mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA BÖLGEYİ TERKETTİLER

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayOrmanYangın
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