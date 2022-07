Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş

(Artvin), (DHA)

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen şoförler de heyelanlı sahada uzayıp giden TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor. TIR şoförü Kazım Demirkıran, "Burada endişeli bekleyişin sona erebilmesi için en az 1000 araçlık TIR parkı şart. Böyle yol boylarında beklemek olmuyor" dedi.Heyelan, 1 Temmuz'da Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde meydana geldi. Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR'lar, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı.

Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışma yapan ekipler, Azerbaycan uyruklu TIR şoförü Şahmar Kerimov'un (38) cansız bedenine ulaştı. 1 kişinin de yaralandığı heyelanda 4 TIR zarar gördü. Heyelan anı ise tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN VERİLİYOR

Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda, ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı. AFAD ile endüstriyel dağcı ekipleri, yola düşen kayaları kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Kimi TIR şoförleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sınırlı kapasiteye sahip TIR parklarında yer bulurken, kimileri ise dev sarp kayalıkların altından geçen yolda geçiş için sıra bekliyor.

'EN KÖKLÜ ÇÖZÜM TIR PARKI'

Uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförü Kazım Demirkıran, "Burada endişeli bekleyişin sona erebilmesi için en az 1000 araçlık TIR parkı şart. Böyle yol boylarında beklemek olmuyor, sakat iş. Bu şoförlerin çektiği nedir?

Adı şoför, soyadı çile. Önceki gün yaşanan heyelan, bugün burada olmayacak diye bir şey yok. Kayaların altında bekliyoruz. Yer olmayınca mecbur bekleyeceğiz. Bu koca kayaları indiremeyeceğimize göre, en köklü çözüm TIR parkının yapılmasıdır" dedi.

'YOL GÜZERGAHI ARABALARLA DOLU'

Araçları yol üzerinde buldukları yere park ettiklerini söyleyen Yakup Kutlu da "Bir arkadaşımızın hayatını kaybettiği o üzücü olayı duyduk.

Fakat biz de yer olmadığı için bir kayanın altına aracımızı park ettik, bekliyoruz. Tam kayanın altındayız. Hayalar aşağıya geldiğinde yerle bir olur burası. Bu yol güzergahı arabalarla dolu. Bir TIR parkı yapsalar bu yoldaki tehlike sona erecektir" diye konuştu.

'BURADA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Yol güzergahında kaya düşme tehlikesinin her zaman olabileceğini söyleyen Ramazan Cansever de "Kayalıkların altında mecbur TIR sırasında bekliyoruz. Her yer araba dolu. Burada can güvenliğimiz yok.

Kayalıklardan taşlar düşmek üzere ama mecburen burada duruyoruz. Çünkü başka yer yok. Parklar dolu, TIR'lar sağlı sollu her yere park etmiş durumda. Biz de bulduğumuz her yerde park ederek, mecburen bekliyoruz" ifadeleri kullandı.

TÜNEL ÇÖKTÜ, KAYALAR DÜŞTÜ

Artvin'de Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki 18 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nda aralıklarla kaya düşme olayları yaşanıyor. Hopa'da 31 Mart 2019 yılındaki heyelanda Esenkıyı Tüneli çöktü, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde ise 4 Şubat 2022'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Sürücüler, kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

O anlar, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Yol güzergahında farklı tarihlerde onlarca küçük ve büyük çaplı heyelanlar meydana geldi.

SARP SINIR KAPISI'NDA TIR KUYRUĞU

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. İhracatın artması ve özel araç geçişleri ile beraber Türk tarafında TIR kuyrukları da oluşuyor.

TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip, Arhavi ilçesine kadar uzanıyor. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.