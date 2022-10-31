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Ä°Ã§iÅŸleri: BingÃ¶l'de 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-7 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ±, BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ ilÃ§esi DoÄŸanlÄ± bÃ¶lgesinde 464 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-7 Åžehit GÃ¼venlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu'nun baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:17
Ä°Ã§iÅŸleri: BingÃ¶l'de 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-7 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak ve bÃ¶lgede barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ ilÃ§esi DoÄŸanlÄ± bÃ¶lgesinde 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-7 Åžehit GÃ¼venlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda; jandarma komando ve gÃ¼venlik korucusu 40 operasyonel tim veÂ 464 personel gÃ¶revendirildi. Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ' operasyonlarÄ±nÄ±n, halkÄ±n desteÄŸiyle inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla devam ettirildiÄŸi vurgulandÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IÃ§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±BingÃ¶lTerÃ¶rOperasyonEren Abluka SonbaharKÄ±ÅŸ7 Operasyonu
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