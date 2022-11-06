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Ä°Ã§iÅŸleri: DiyarbakÄ±r'da 750 kilo toz esrar ile 1200 kilo kubar esrar ele geÃ§irildi

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda 750 kilo toz esrar, 1200 kilo kubar esrar, 222 bin kÃ¶k kenevir ve 47 bin kÃ¶k skunk ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

06 KasÄ±m 2022 Pazar 11:25
Ä°Ã§iÅŸleri: DiyarbakÄ±r'da 750 kilo toz esrar ile 1200 kilo kubar esrar ele geÃ§irildi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DiyarbakÄ±r Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca nokta istihbaratÄ±na dayalÄ± olarak icra edilen 'Eren Abluka Sonbahar KÄ±ÅŸ-3 Åžehit Jandarma Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ ÅžÃ¼krÃ¼ Ceylan Operasyonu' kapsamÄ±nda; DiyarbakÄ±r Lice kÄ±rsalÄ±nda Ã¶nceden tespit edilen 50 farklÄ± noktada arazi arama-tarama faaliyeti yapÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu aramalarda;Â 750 kilo toz esrar, 1200 kilo kubar esrar, 222 bin kÃ¶k kenevir, 47 bin kÃ¶k skunk ve 1 adet av tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irilerek terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans saÄŸlamasÄ± engellendi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IÃ§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±DiyarbakÄ±rNarkotikPolisUyuÅŸturucuOperasyon
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