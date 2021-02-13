İcradan satılık 92.100 m² tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Konya İli Selçuklu İlçesi Kızılcakuyu Köyü 605 Parselde kayıtlı 92.100 m² tarla nitelikli tarla, sulu tarıma elverişli olup, kuru ve sulu tarım için elverişlidir.

Bölgede kuru şartlarda arpa buğday münavebesi yapılabilir. Sulu tarım arazilerinde hâkim münavebe bitkilerinin Buğday-Dane Mısır-Şeker Pancarı- Yağlık Ayçiçeği şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Satışla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz