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İcradan satılık 92.100 m² tarla

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Şubat 2021 Cumartesi 11:27
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İcradan satılık 92.100 m² tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Konya İli Selçuklu İlçesi Kızılcakuyu Köyü 605 Parselde kayıtlı 92.100 m² tarla nitelikli tarla, sulu tarıma elverişli olup, kuru ve sulu tarım için elverişlidir.

Bölgede kuru şartlarda arpa buğday münavebesi yapılabilir. Sulu tarım arazilerinde hâkim münavebe bitkilerinin Buğday-Dane Mısır-Şeker Pancarı- Yağlık Ayçiçeği şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Satışla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 13.02.2021 12:06
Anahtar Kelimeler:
KonyaSelçukKızılcakuyu KöyüTarlaSatılıkIcra
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