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İkizdere’de eylem ve basın açıklaması yasağı

RİZE Valiliği, İkizdere ilçesinde açık alanlarda basın açıklaması, eylem, yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:52
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İkizdere’de eylem ve basın açıklaması yasağı

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada  getirilen yasaklarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz İkizdere ilçesi sınırları (polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) içerisinde farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, koronavirüs salgınına karşı halk sağlığının korunması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarına mahal verilmemesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi, yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi maksadıyla, meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık tüm alanlarda; yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, açık ve kapalı yer toplantısı yapma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik ve miting düzenleme, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve poster asma, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması yapma vb. etkinliklerin (parti, sendika, dernek vb. sivil toplum kuruluşları kongrelerinin, basın açıklamalarının yalnızca parti, sendika, dernek vb. sivil toplum kuruluşu binalarının içinde sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenmesi hariç), yapılmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine istinaden Valilik Makamının 16/05/2021 tarih ve 2835 sayılı Oluru ile 17/05/2021 günü saat 00:01’den başlayarak, 15 (onbeş) gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeIkizdereRize ValiliğiYasakEylem
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