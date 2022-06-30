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İnönü Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
30 Haziran 2022 Perşembe 13:50
İnönü Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1 (bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir.

Son başvuru tarihi 20.07.2022 olup; Başvurular şahsen yapılacak ve başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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