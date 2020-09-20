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İntihar ettiği düşünüldü, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Ereğli ilçesi Dedeler köyünde dün gece meydana gelen olayda Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2020 Pazar 08:44
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İntihar ettiği düşünüldü, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, yaptıkları araştırmada Karakuş'un cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine çalışmasını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma sonucu Karakuş'un öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, olay gecesi Karakuş'un birlikte alkol aldığı U.O. (26), E.K. (26) ve K.O.'yu (22) gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakCinayetEreğliDedeler Köyü
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