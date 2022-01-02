Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,857.65
ALTIN
779.77
DOLAR
13.26
STERLİN
17.96
EURO
15.13
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi...
Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Siirt Üniversitesi Araştırma ve...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...

İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu

Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afganı kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ocak 2022 Pazar 15:19
0 Okunma
İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu

(Van)-(DHA)

Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görülürken, Van Valiliği, olayın Türkiye  sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde gerçekleştiği ve kişilerin köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.

Olay, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belesur köyünde yaşandı. Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülere annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

OLAY İRAN TARAFINDA YAŞANDI

Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır.Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran SınırıAfganKadınSoğuktan öldüçocukBelasurTürkiyeYasa DışıYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kızılırmak'ta renk değişimi nedeni eğrelti otu kirliliği filtreliyor'
'Kızılırmak'ta renk değişimi nedeni eğrelti otu kirliliği filtreliyor'
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video 
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video 
Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı
Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans