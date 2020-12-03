İŞKUR'dan destek alan engelli, kendi iş yerini açtı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Tekin Polat'ı iş yerinde ziyaret edip çiçek ve çikolata vererek engelliler gününü kutlayan İŞKUR Ağrı Müdürü Gıyas Güven, "Ağrı'da engelli kardeşlerimizi kurum olarak devletimizin verdiği destekler ve teşviklerden faydalanmaları için bilgilendiriyoruz. Özellikle Engelli Hibe Projesi ile bizim bu kardeşimizin açtığı iş yeri bizleri çok mutlu etti. Şu anda artık kendi hayali olan iş yerini kurdu. İş yerinde patron. Biz bu projeyi bütün engelli vatandaşlarımıza yaymaya çalışıyoruz. Engellilere, hayvancılık ve tarım alanındaki projelerimiz de bulunmakta. Bunun yanında artı istihdam teşviklerimizle engelli vatandaşlarımızın istihdamını da sağlıyoruz. İnşallah umudumuz engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir yaşam sunmaktır. Ağrı'daki engelli vatandaşlarımızın bu projelerimizden faydalanabilmesi için iş meslek uzmanı görevlileri araştırmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 3 tane engelli projemiz var. İkisi hayvancılık alanında birisi de kendi işini kurma projesi. 2021'de de yaklaşık 20 projemiz üst kuruldan geçti. İnşallah kısa bir süre sonra Ağrı'da 20 kadar engelli vatandaşımızla projelerimizi hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu

'İLERİDE İŞİMİ BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUM'

İŞKUR'un sağladığı destekle kendi iş yerini kurduğu için oldukça mutlu olduğunu dile getiren Polat ise pandemi sürecinin geride kalması ile birlikte iş yerini büyütmeyi hedeflediğini söyledi. Yaklaşık 5 ay önce Eleşkirt ilçe merkezinde kurduğu iş yerinde kuruyemiş çeşitleri satan evli ve 4 çocuk babası Tekin Polat, "Yaklaşık 17 yıl gündelik işlerde çalıştım. Yüzde 50 işitme engelliyim. Hep kendi işimi kurmak istiyordum. Bu yüzden özellikle internetten bir arayış içine girmiştim. En son İŞKUR'un engellilere yönelik projesine denk geldim. Araştırdım ve nasip oldu başvuru yaptım. İŞKUR'un ve devletimizin verdiği destek sayesinde işimi kurdum. Şu an işimin patronuyum. İleriki zamanlarda pandeminin sona ermesi ile iş yerimi büyültüp, kendim gibi engelli bir kardeşimi de alıp burada çalıştırmayı hedefliyorum" dedi.