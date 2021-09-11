İSRAFI ÖNLE, HAYAT VER!

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sayın Av.Gülçin Yapıcı; “Pati dostu işletmelerin çoğalması büyük arzumuzdur. Sözleşme kapsamında yapılan protokolle büyük katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da böyle sosyal sorumluluk projelerinde katkı sağlayan işletmeleri tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Nazik ev sahiplikleri için Meryem Hanım ve Bahadır Bey’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yardımdan bizi haberdar eden Haytap Eskişehir Temsilcisi Ayten Tutkun hanımefendiye de teşekkür ediyoruz. Besleme gönüllerimizi irtibatladık. Yardımda bulunmak isteyen tüm işletmeleri de derneğimize bekliyoruz” dedi.

Haber: Nihat İlikcioğlu