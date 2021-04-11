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İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının büyük bölümü bugün saat 12.50'de, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisinin vinci ile çıkartıldı. Uçağın enkazı kurtarma gemisine alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2021 Pazar 17:56
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İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak,  9 Nisan'da saat 10.40'ta Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düştü. Uçağın düştüğünü gören balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki fırlatma sistemi sayesinde paraşütle atlayıp, denize düşen pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, kurtarılarak sahile çıkarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ise ilk verilere göre eğitim uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Düşen uçağı denizden çıkarmak için dün çalışmalara başlandı. İstanbul'dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlarla yapılan çalışmalar gece saatlerine kadar sürdü. Gece yarısı çalışmalara ara verildi. Gece boyunca 2 Sahil Güvenlik botu bölgeden ayrılmayarak güvenliği sağladı. Karadan Foça Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolü sağladığı bölgede, su altındaki enkaz çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte kaldığı yerden tekrar başlandı. Bölgede, balıkçıların denizden geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.

UÇAK DENİZDEN ÇIKARILDI

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının büyük bölümü bugün saat 12.50'de, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisinin vinci ile çıkartıldı. Uçağın enkazı kurtarma gemisine alındı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi uçağının denizden çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Nisan 2021 tarihinde eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçağımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG ALEMDAR kurtarma gemisi tarafından denizden çıkarıldı" ifadelerine yer verildi. ANKARA, (DHA)

ENKAZI TAŞIYAN GEMİ BÖLGEDEN AYRILDI

İzmir'in Foça ilçesinde motor arızası nedeniyle düştüğü belirtilen ve dün yeri tespit edilen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazı bugün vinç ve şamandıra yardımıyla 'TCG Alemdar' isimli kurtarma gemisine alındı. TCG Alemdar gemisi, uçağın enkazını Foça Deniz Üssü'ne götürmek üzere bölgeden ayrıldı. Çalışmaların tamamlanmasını ardından bölge, balıkçıların ve diğer deniz taşıtlarına tekrar açıldı. Karada alınan önlemler de kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirUçakKazaDenizKurtarma
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