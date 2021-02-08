Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1527
ALTIN
410.292
DOLAR
7.0291
STERLİN
9.6540
EURO
8.4585
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
64 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
Pendik Belediye Başkanlığı 20...
PTT lojmanı satılacak
PTT lojmanı satılacak

İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı

TÜRKİYE'deki üretimin yüzde 35'inin karşılandığı İzmir'de, enginar hasadı başladı. Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki üreticilerin tarladan toplamaya başladığı karaciğer dostu enginar, pandemiden dolayı internet üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor. Bu sayede enginarlar Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderiliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2021 Pazartesi 10:04
0 Okunma
İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı

İzmir'de pandemiden ve selden olumsuz etkilenen enginarın hasadı başladı. Ağustos ayında dikilen enginarlar, Urla ve Çeşme ilçelerinde ocak ayında hasat ediliyor. Nisan ayına kadar ürün vermeye devam eden enginar, İzmir'den tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Geçen sezon pandemiden dolayı pazarlara ulaştırılmasında sorun yaşanılan  enginarlar internet üzerinden tüketiciyle buluştu. Bu sezon da salgının devam etmesinden dolayı internet satışıyla enginarlar isteyene kavanozda vakumlanarak isteyene de reçeli yapılarak gönderiliyor. 

PANDEMİ ENGİNARI VURDU

Çeşme'nin Ildır ve Ovacık Mahalleleri'ndeki 4 bin dönüm enginar tarlasında geçen sene 8 milyon baş enginar kesildi. Ancak, pandemi nedeniyle pazara çıkamayınca 4 milyon civarında enginar, üreticinin elinde kaldı. Üreticiler tanesinin 5 liaradan satıldığı enginarda geçen sene verimin az olduğunu ancak bu sene ümitli olduklarını ifade ettiler.

'ENGİNARA İLGİ ARTIYOR'

Ildır'da 40 senedir, bin 500 dönümlük alanda enginar üretimi yapan Mehmet Mutlu, "Havalardan dolayı sorun yaşadık. Enginarı soyup, çanak olarak satıyoruz, kavanozda vakumluyoruz, hatta reçelini yapıp satıyoruz. En önemli enginar alıcısı  İstanbul, Ankara ve İzmir'de ki müşterilerimiz. Köyümüzde sakız enginar meşhurdur. Bizi, enginarın her sene daha çok tercih edenin olması mutlu ediyor" diyor. Mutlu, enginara ilginin karaciğer dostu olmasının yanı sıra kötü kolestrolü düşürmesi, kilo vermeyi kolaylaştırması ve mideyi koruması gibi özelliklerinin öğrenildikten sonra arttığını söyledi.

KARACİĞER HASTANESİ; 'ENGİNAR TARLASI'

Üretici Özkan Çetinkaya, İzmir'deki enginar tarlalarının  Türkiye'nin karaciğer hastanesi kabul edildiğini hatırlattı. Çetinkaya, "Pandemi sürecinde festivallerimiz iptal oldu.Şu an için satışlarımız geçen yıla göre daha iyi. Geçen sene enginar üretimini günlerce süren yangın etkilemişti, bu sene de sel bizim için kötü oldu. Fakat geçen sene pandemi ile yeni tanıştık ve tam olarak ne yapacağımızı, tüketiciye nasıl ulaşacağımızı anlayamadık. Bu yıl daha tecrübeliyiz ve beklentimiz yüksek" diye konuştu.

'ILDIR VE OVACIK'TA 4 BİN DÖNÜM ENGİNAR TARLASI'

Kargoyla yörenin enginarını Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini söyleyen Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Beyaz ise "Kooperatifi kurma amacımız; pandemiden dolayı enginarla ilgili satış problemi yaşadığımız içindir. Geçen sene, çok fazla enginar, üreticimizin elinde kaldı. Ildır ve Ovacık mahallelerinde toplam 4 bin dönüm enginar tarlası var. 10 milyon adet enginar üretimi yapılıyor.  Semt pazarlarındaki işlerimiz biraz azaldı; ama kargoyla satışa devam ediyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirEnginarTarımHasatSebze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Karadeniz ısındı, balıkların boy ve göç yolları değişti 
Karadeniz ısındı, balıkların boy ve göç yolları değişti 
İnternet aboneliğini iptal ettirdi, ödediği cayma bedelinin iadesine karar verildi 
İnternet aboneliğini iptal ettirdi, ödediği cayma bedelinin iadesine karar verildi 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans