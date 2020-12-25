Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1426
ALTIN
453.778
DOLAR
7.5685
STERLİN
10.2949
EURO
9.2219
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
Midye ve istiridye yetiştirme...
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun internet sitesinde
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 95 akademisyen alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...

İzmir’de 4 katlı fabrikada yangın

İZMİR’de, 4 katlı atık kağıt fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Aralık 2020 Cuma 09:11
0 Okunma
İzmir’de 4 katlı fabrikada yangın

Karabağlar ilçesi 4332 Sokak'taki atık kağıt fabrikasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, polis ekipleri de çevre de güvenlik önlemi aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI 

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 4 katlı atık kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. 

DHA

Son Güncelleme: 25.12.2020 09:18
Anahtar Kelimeler:
IzmirFabrikaYangınKarabağlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 arkadaşın 'su bahanesi' tutmadı: 6 bin 300 tl ceza
2 arkadaşın 'su bahanesi' tutmadı: 6 bin 300 tl ceza
VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Cinayet şüphelisi için İzmir Polisi alarma geçti
Cinayet şüphelisi için İzmir Polisi alarma geçti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans