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İZMİR’DE ŞİDDETLİ FIRTINA

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bayraklı ilçesinde bir baca, koparak bir otomobil üzerine düştü. Karşıyaka ilçesinde ise bir binanın uçan sac çatısı, yola düştü. Kimsenin yaralanmadığı iki olay anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Şubat 2021 Çarşamba 08:53
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İZMİR’DE ŞİDDETLİ FIRTINA

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarısının ardından mesailerine aralıksız devam eden itfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçlarla uçan çatıları bulundukları yerlerden kaldırdı.

BACA VE ÇATININ UÇTUĞU ANLAR KAMERADA

Öte yandan Bayraklı ilçesinde bir baca, koparak bir otomobil üzerine düştü. Karşıyaka ilçesinde ise bir binanın uçan sac çatısı, yola düştü. Kimsenin yaralanmadığı iki olay anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin üzerine kopan baca düşüyor. Başka bir görüntüde ise bir binanın üzerinden sökülen sac çatı sokağa uçuyor. Fırtına kent genelinde etkisini sürdürürken, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda beklediği bildirdi. 

YELKENLİ TEKNE ALABORA OLDU

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Konak ilçesinde bir yelkenli tekne alabora oldu. İtfaiye ve deniz polisinin müdahalesi ile tekne halat yardımı ile sahile sabitlendi. Etkisini sürdüren fırtına nedeniyle itfaiye ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, kentin birçok noktasında ring atarak olası bir olaya müdahale etmek için görevlerini sürdürüyor.

BAYRAKLI’DA FIRTINADAN DEVRİLEN AĞAÇLARA EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İzmir etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl ve Osmangazi Mahalleleri'nde ağaçlar devrildi. Bayraklı Belediyesi ekipleri devrilen ağaçlara anında müdahale ederek, olası tehlikenin önüne geçti. Yaralı veya hasarın olmadığı olaylarda, ekipler yolu kapatan ve park içine devrilen ağaçları uzun uğraşlar sonucunda kaldırdı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Sandal, "Tek tesellimiz yaralanan vatandaşımızın olmaması. Tüm ekiplerimizle sahada fırtınaya karşı mücadele ediyoruz" dedi.

Bayraklı'da 50 noktada fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesinden sonra başlayan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, ilk olarak 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir kafe önünde, yolun kapanmasına neden olan ağaca müdahale etti. Dağ yolu üzerindeki bir ağaç, şiddetli fırtına nedeniyle yola devrildi. Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, oluşabilecek daha büyük tehlikelere mahal vermeden olay yerine gelerek ağacı kaldırıp, yolu kullanıma açtı. Sonrasında Osmangazi Mahallesi Yonca Durağı’ndaki parkın içine devrilen ağaçlar kaldırılırken ekipler, çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

'TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ'

Gece geç saatlerde meydana gelen olay sonrası Başkan Sandal da parka gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplere destek olan Başkan Sandal, "Tek temennimiz kimseye zarar gelmemesi. Bu süreci kazasız atlatmayı ümit ediyoruz. Tüm ekiplerimizle şiddetli fırtınaya karşı sahada hizmete devam edeceğiz" dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR 

İzmir genelinde fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Fırtına uyarısının akrdından teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok bölgede devrilen ağaçlara müdahalede bulundu. Dün akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, devrilen onlarca ağaçların kaldırılması için gece boyunca çalışma yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirFırtına
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