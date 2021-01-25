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Kaçak avcı jandarmanın yol uygulamasında yakalandı

DÜZCE’de, jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurulan araçta F.Ç.’nin avlanarak vurduğu 13 kuş ele geçirildi. F.Ç.’ye toplam 13 bin 878 lira ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2021 Pazartesi 15:10
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Kaçak avcı jandarmanın yol uygulamasında yakalandı

Düzce’de, jandarma ekipleri, Üçyol köyü yolunda yaptığı uygulama sırasında F.Ç. idaresindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada avlanan 1 adet angut kuşu, 5 adet ördek, 7 adet güvercin ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri gerekli idari işlemleri yaparken Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne de haber verdi. Jandarma, F.Ç.’ye avlanma izin belgesi olmaması, yasak günde av yapması, haznesi 2 fişek ile sınırlandırılmayan tüfekle av yapması, koruma altındaki tür olan angut kuşunu avlaması ve avlanma miktarları üzerinde av yapması nedeniyle 3 bin 594 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 13 adet kuş için ise 10 bin 284 TL tazminat bedeli uygulandı. Toplam 13 bin 878 lira ceza kesilen F.Ç.’nin, silahına ve vurduğu kuşlara ise el konuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceKaçakAvAvcıJandarma
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