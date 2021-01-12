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KADES ikinci kez hayat kurtardı 

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Oğuzhan K. (29) barışmak için eski eşinin evine gitti. Fakat eski eş, kapıyı açmadı ve barışma istediğini kabul etmeyerek durumu KADES üzerinden polise bildirdi. Bunun üzerine Oğuzhan K., kapının önündeki otomobiline bindi ve gaz kullanarak intihar girişiminde bulundu. 2 gün önce aynı şekilde intihar etmeye kalkan şüpheli, bu kez itfaye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkartıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ocak 2021 Salı 09:02
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KADES ikinci kez hayat kurtardı 

Olay, saat 21.45 sıralarında Egekent Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzkan K. eski eşinin evine giderek, barışmak istedi. Kapıda eski eşini gören kadın, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören Oğuzhan K., kapının önünde bulunan otomobiline bindi. Polis ekipleri, Oğuzhan K.'yi otomobilden inmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna olamayan genç, otomobilde bulunan gaz aracılığı ile intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, olası bir patlamaya karşı olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrollü bir şekilde otomobile yaklaşarak otomobilin camını balyoz yardımı ile kırdı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Oğuzhan K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

İKİNCİ KEZ AYNI ŞEKİLDE İNTİHARA KALKIŞTI 

Öte yandan, iki gün önce yine eşinin kapısına dayanan Oğuzhan K.'nın, polis ekiplerini görünce aynı şekilde otomobilde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Oğuzhan K.'nın eski eşi ile barışmak için çok sayıda intihar girişiminde de bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrası, Oğuzhan K.'nın otomobili çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KADESKadınCinayetşiddetIzmirçiğli
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