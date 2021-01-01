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Karabağlar'da bozuk yol eleştirisi

İZMİR'in Karabağlar ilçesi, Fahrettin Altay Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce yapılan kanal çalışması sonrası sokaklarda oluşan çukurlar ve asfalttaki derin yarıklar onarılmadı. Mahalleli hem yayalar hem de sürücüler için tehlike oluşturduğunu söyledikleri yolların onarılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 09:47
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Karabağlar'da bozuk yol eleştirisi

Fahrettin Altay Mahallesi 65/20 Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce yapılan kanalizasyon çalışmasında kazılan sokaklar, iş bitiminde tam olarak kapatılmayınca yolda çukurlar ve asfaltta derin yarıklar oluştu. Özellikle yağmurlu günlerde içi çamurlu suyla dolan bu çukurlar, başta motosikletliler olmak üzere sürücülere tehlike yaratmaya başladı. Yayalar ise kimi zaman ayağını burkanlar oluyor.

'SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA HESABI'

Mahallede restoran işleten Besim Ergüner, çevrenin berbat durumda olduğunu belirtip, "Belki 50 kez Belediyeye müracaat ettik, bir sonuç alamadık. Çukurlar belediyenin ayıbı, bizim değil. Sokaklardan ana caddeye kadar çukur. Sıfır araçla buradan ana caddeye gidi, gelelim alt takım zarar görür. 1 ay kadar önce yer altından boru çektiler, hala bu çukurlar burada duruyor. Esnaf olarak, vergisini ödeyen biriyim. Kimse gelip buranın haline bir bakmıyor. Yazık, günah. Burayı böyle açıp bırakmak hak mıdır? Geçenlerde buradaki çukura bir kadın düştü. Müracaat ettiğimizde 'geleceğiz' diyorlar. Ne gelen var ne giden. Barış Manço'nun güzel bir şarkısı vardı. 'Sarı çizmeli Mehmet ağa'. Burası da aynı hesap" dedi.

'KAZMASINI BİLİYORLAR, TOPLAMASINI BİLMİYORLAR'

Mahallede yaşayan Cenk Kaan Ersoy ise, "Yapmasını biliyorlar, kazmasını biliyorlar ama geri toparlanmasını bilmiyorlar. Bir kere böyle kazdıkları zaman senelerce böyle gidiyor. Bir tek burası değil, Üçkuyular, Narlıdere, Urla her taraf aynı. Kazıp bırakıyorlar. Motosikletlilere tabii ki zarar veriyor, otomobillere de veriyor. Ben sırf çukura girdim diye motosiklet kazası yapmıştım. Ufacık bir çukura girip takla atmıştım ve bacağım 2 yerden kırıldı, platin takıldı. Ben genç olmama rağmen bacağım kırılıyorlarsa, yaşlıların ve çocukların neden kırılmasın" dedi.

Motosiklet sürücüsü Eren Yılmaz, çukurlara girmekten motosikletinin aksamının bozulduğunu belirterek, "Arka amortisör zaten yok oldu. Buradaki çukurlara devrilenler oluyor. Genel olarak çok çukur var, yollar çöküyor. Adam akıllı yollar yapılmasını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKarabağlarYolFahrettin Altay Mahallesi
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