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Karadeniz'de 'palamut' bolluğu

KARADENİZ'de av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Sezona bereketli başlayan balıkçılar, palamut bolluğu yaşıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:35
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Karadeniz'de 'palamut' bolluğu

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Sezonu iple çeken, ağlarının onarımını yapıp, gemilerini tamir eden balıkçılar, büyük bir heyecanla 'Vira Bismillah' diyerek, ağlarını denize bıraktı. Özellikle Karadeniz'de bolluğu yaşanan palamut, 8 ile 10 TL'den tezgahlarda yerini alıyor. Balıkçılar, bereketli bir sezon beklediklerini ifade ediyor.

'EKİM AYINDA PALAMUT ÇOK BOL OLACAK'

Karadeniz’in çeşitli bölgelerinden balık avı yapmak için Sinop açıklarına gelen balıkçı gemileri, ihtiyaçlarını tamamlamak için Sinop limanına yanaştı. Rize'den balık avlamak için Sinop’a gelen balıkçı Ali Kaya, "2020 yılında palamudun çok iyi olacağını tahmin ettik. Hem balık küçük hem de havalar çok sıcak. Özellikle ekim ayında palamut çok bol olacak. Şu anda arızalarımız ve eksiklerimiz var onları tamamlıyoruz" dedi.

'BU SENE BOLLUK BEKLİYORUZ'

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut da, "Şu anda tezgahlar çok canlı ve çok güzel. Ayın 1’inde sezonumuz başladı. Ama havaların sıcak olmasından dolayı balığımız az çıkıyor. Karadeniz Bölgesi’nin her yerinde parça parça balık alıyorlar. Gırgırlar balık bulamıyor. Difanalar, salmalar günde 300- 400 kasa balığı Sinop’ta biriktiriyor. Balık az, ancak Sinop ilçelerine yetiyor. Bu sene çok balık olacağına da eminiz. Çok umutluyuz. Sezon daha yeni başladı, bundan 20 gün sonra şu 10 TL’ye, 7,5 TL’ye sattığımız balıkları 5 TL, 4 TL’ye satacağız. Bu sene çok bolluk bekliyoruz. Hamsi hariç, çinakop, sarıkanat, barbunya, mezgit çok bol olacak" diye konuştu. Karabulut, tezgahlarda palamudun 6 TL, 7,5 TL ve 10 TL’ye satıldığını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizPalamutBalık
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