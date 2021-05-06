Kastamonu'da, 6 kardeşe ait 6 evde yangın

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Cide ilçesi Kovanören köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında; Şerafettin Demir, Ekrem Demir, Bayram Demir, Mustafa Demir, Recep Demir ve Fatma Demir'e ait olan ve yan yana bulunan 6 ev kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada dumandan etkilenen Sezgin Demir ve ayaklarından yaralanan Mustafa Demir Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGININ, YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Cide, Şenpazarı ve Doğanyurt ilçe belediye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, köy sakinleri yangının yıldırım düşmesi sonucunda çıktığını iddia etti.

'DEVLET OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ SEFERBER EDECEĞİZ'



Kastamonu'nun Cide ilçesinde 6 kardeşe ait olan ve yan yana bulanan 6 evde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada devlet olarak her türlü imkanı seferber edeceklerini belirtti. Çakır yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23.30 sularında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı yönünde vatandaşlarımızın ifadesi var. Yangının çıkış sebebi detaylı incelemeden sonra netleşecek. Maalesef yangın, rüzgarın etkisiyle kısa süre içerisinde 6 eve sirayet etti. Bunlardan üç tanesi şuan için tamamen kullanılamaz hale geldi, 3 tanesinde de kısmi bir zarar var. Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanları da zarar görmedi. Şimdi burada hem ilçe kaymakamımız hem AFAD müdürümüz hem de muhtarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. İlk etapta vatandaşlarımızı yakınlarının yanında ve köylerde boşalan binalarda ikametlerini sağlayacağız. 3 tane evimizin de onarımını seri şekilde yapıp, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceğiz. AFAD'taki arkadaşlarımız yarın sabah hasar tespit çalışmalarına başlayacaklar. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek amaçlı her türlü imkanı seferber edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede devlet olarak saracağız" dedi.

4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI



Kastamonu'nun Cide ilçesi Kovanören köyünde, saat 23.00 sıralarında 6 kardeşe ait 6 evde çıkan yangın; Azdavay, Seydiler, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanılan yangında, AFAD ekiplerinin sabah saatlerinde hasar tespit faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.