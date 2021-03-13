Kayalıklara çarpan otomobilden fırlayan Burcu, öldü

Kaza, saat 19.30 sıralarında D- 400 kara yolu Kaş- Kalkan bölümünün Kaş şehir içi geçişinde meydana geldi. Burcu Göktepe yönetimindeki 07 EHC 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burcu Göktepe, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Burcu Göktepe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aslen Kaş’a bağlı Gökçeören Mahallesi’nden olan Burcu Göktepe’nin Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Daha önce CHP Kaş İlçe Merkezi'nde asistan olarak çalıştığı öğrenilen Burcu Göktepe'nin, kaza sırasında ailesinin oturduğu Gökseki mevkiindeki evlerine gittiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.