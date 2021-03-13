Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1557
ALTIN
419.808
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5317
EURO
9.0399
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı
Hakkari'de kamu konutları ihale...
Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak
Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti...
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı...
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim...

Kayalıklara çarpan otomobilden fırlayan Burcu, öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkarak kayalıklara çarpıp, ters dönerek 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Mart 2021 Cumartesi 09:00
0 Okunma
Kayalıklara çarpan otomobilden fırlayan Burcu, öldü

Kaza, saat 19.30 sıralarında D- 400 kara yolu Kaş- Kalkan bölümünün Kaş şehir içi geçişinde meydana geldi. Burcu Göktepe yönetimindeki 07 EHC 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burcu Göktepe, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Burcu Göktepe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aslen Kaş’a bağlı Gökçeören Mahallesi’nden olan Burcu Göktepe’nin Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Daha önce CHP Kaş İlçe Merkezi'nde asistan olarak çalıştığı öğrenilen Burcu Göktepe'nin, kaza sırasında ailesinin oturduğu Gökseki mevkiindeki evlerine gittiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşTrafik KazasıKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız arkadaşını tabancayla öldürdü
Kız arkadaşını tabancayla öldürdü
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı: 3 ölü, 21 yaralı
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı: 3 ölü, 21 yaralı
Koronavirüsle 1 yıl geçti; halk ve esnaf hala tedirgin
Koronavirüsle 1 yıl geçti; halk ve esnaf hala tedirgin
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans