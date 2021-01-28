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Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş 

SAMSUN'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün (35) tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Gözaltına alınan sevgilisi M.C., Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ocak 2021 Perşembe 08:37
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Kayıp Arzu'yu sevgilisi öldürmüş 

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. de dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.C., savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. M.C. gözaltına alınırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunArzu AygünKadınCinayetKadın CinayetiAtakum
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