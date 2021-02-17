Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi

Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, Malatya ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 2020 yılında 381 bin 737 ton ürün elde edilen Malatya'dan 110 ülkeye 90 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek, 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Kayısının 2021 yılında daha verimli olabilmesi amacıyla Malatya'da İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, üreticilere 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Macit, tarımsal üretimde verim ve kalitenin artmasında doğal faktörlerin birinci derecede etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunların içerisinde bir tanesi yağış. Don, hava sıcaklığı, kuraklık, yağış bitkisel üretimi doğrudan etkilemekte. Malatya'da kuraklığı veya yağışı iki şekilde değerlendirebiliriz. Birincisi zirai kuraklık, ikincisi meteorolojik kuraklık. Geçen sene yoğun yağışlı bir dönem geçirdik. Bu bitkilerin gelişmesi açısından, hem de verim açısından bu olumlu yansıdı. Kayısıda monilya hastalığını tetikledi. Yazın veya sonbaharda kısmen kurak geçti. Kışın ilk ocak ayında yine mevsim normallerimiz devam etti. Şubat ayında şu anda sıcak gidiyor. Bu bitkisel üretimi, özellikle kayısımızı olumlu etkileyebilir."

İlkbaharda don ile ilgili sıkıntı olmaması durumunda rekoltenin yüksek olacağını anlatan Macit, özellikle yağışlı geçen yıllarda bahçede arı bulundurulmasının önemine değindi. Macit, "Geçen sene çiçek döneminde mart ayında 16 gün yağışlı geçti. Dolayısıyla çiçeklerimiz monilyadan zarar gördü. Monilyadan zarar görmemiş ağaçlarımız da arı uçuşları gerçekleşmediği için, uzaktan arı uçuşları gelmediği için tozlanma ve döllenme problemi yaşandı. Çiftçilerimize ısrarla şunu öneriyorum; kayısı bahçesi varsa, özellikle de o sene yağışlı geçiyorsa mutlaka arazilerinde bal arıları bulundursunlar. Arı, hafif bir sıcaklıkta, 12,5 dereceyi geçince kısa mesafeli uçuşlar yapar, kendi bulunduğu bahçeyi tozlayıp, dölleyebilir. Uzak mesafelere uçmaz. Dolayısıyla yağışlı geçen yıllarda çiftçilerimiz bahçelerinde arı bulundursunlar."