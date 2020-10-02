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Kaymakam senaryosunu yazdı, öğretmen animasyon filmini hazırladı

ERZURUM'un Olur ilçesini tanıtmak isteyen Kaymakam İlker Eker'in yazdığı senaryoya İngilizce öğretmeni Murat Dalmış, 30 dakikalık animasyon filmi hazırladı. Yıllar önce Bursa'ya göç eden bir ailenin memleket hasretiyle Olur'u ziyaretlerini konu alan animasyon filmin ilk bölümünün tanıtımını yapan Kaymakam İlker Eker, filmle gurbetteki vatandaşların hasretlerini de dindirmek istediklerini söyledi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ekim 2020 Cuma 08:54
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Kaymakam senaryosunu yazdı, öğretmen animasyon filmini hazırladı

Olur kaymakamlığına 29 Ağustos 2019 tarihinde başlayan İlker Eker, ilçeyi tanıtmak için animasyon filmi projesi hazırladı. Pandemi süreciyle birlikte yüz yüze eğitimin iptal edilmesi sebebiyle toplantı yaptığı öğretmenlere projesini anlatan Kaymakam İlker Eker, animasyon filmi için çalışmalara başladı. Kaymakam Eker'in yazdığı senaryoya TOKİ Yatılı Bölge İlkokulu'nda görevli (YİBO) İngilizce öğretmeni Murat Dalmış, animasyon filmi yaptı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonunda animasyon filminin 30 dakikalık ilk bölümü hazırlandı. 

Yıllar önce Bursa'ya göç eden bir ailenin memleket hasretiyle Olur'u ziyaretlerini konu alan animasyon filmin ilk bölümünü Kaymakam İlker Eker, Belediye Başkanı Sıddık Demircan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile davetliler izledi.

'MEMLEKET HASRETİ ÇEKENLERİN HASRETİNİ GİDERMEK İSTEDİK'

Bursa'dan karayoluyla yapılan yolculuk sırasında geçilen illerin tarihlerinin de anlatıldığı animasyon filmi, izleyenlerin beğenisini kazandı. Kaymakamlık Kültür Merkezi salonunda düzenlenen animasyon filminin gösterimi sonrası açıklama yapan Kaymakam Eker, "6 ay önce öğretmenlerle yaptığımız toplantıda Olur'u nasıl tanıtabiliriz diye konuştuk. İlk başta dergi çıkarmak istedik ama daha sonra animasyon filminde karar kıldık. Uzun bir süreç oldu ama animasyon filmini tamamladık. Erzurum ve ilçelerinin genelinde olduğu gibi Olur'da da yaşayanların büyük bir kısmı zamanla Bursa, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere göç etmiş. İstedik ki hikayemiz böyle başlasın. Bursa'da yaşayan ve uzun bir süre gelemediği için memleket hasreti çekenlerin hasretini gidermek istedik" diye konuştu. 

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇİZGİ ROMAN

Salonda ayrıca Kaymakam İlker Eker'in değerler eğitimi kapsamında kaleme aldığı 'Empati' isimli çizgi romanın da tanıtımı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerler eğitimini ders kapsamında öğrencilere verdiğini hatırlatan Eker, Empati ismini verdikleri çizgi romanın değişik konuları içeren bölümlerini de hazırlayacaklarını bildirdi. Eker, ilçede görev yapan öğretmenlerin de hikaye göndereceklerini, oluşturacakları kurulun değerlendirmesi sonucu uygun bulunanların yayınlanacağını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaymakamöğretmenAnimasyonFilmSenaryoErzurumOlur
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