Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Son Dakika
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor:...
Can kaybı 7 bin 445'e yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 7 bin 445'e yükseldi
Bayburt Özel İdarespor'dan TFF'ye tepki
Son Dakika
Bayburt Özel İdarespor'dan TFF'ye tepki
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor: 0-0
Son Dakika
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor: 0-0

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu  1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2020 Pazar 08:46
0 Okunma
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece yarısı Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Nevzat Pehlivan yönetimindeki 38 HP 722 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 EY 271 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken, sürücü Nevzat Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.  Hayatını kaybeden Nevzat Pehlivan'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Pehlivan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriKocasinanNalçik BulvarıTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
İntihar ettiği düşünüldü, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
İntihar ettiği düşünüldü, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış etkili oluyor
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış etkili oluyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans