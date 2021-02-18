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Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı

Bursa-İstanbul Karayolunda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan kimyasal yüklü TIR, kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenen yoğun çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, karayolunda Bursa istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kimyasal maddenin yola dökülmesi nedeniyle bölgeye gelen AFAD ekiplerinin çalışma başlattığı yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Şubat 2021 Perşembe 08:53
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Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Yeni Yalova Bulvarı’nda meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan G.B. (43) yönetimindeki 45 EE 731 plakalı kimyasal madde yüklü TIR’ın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü G.B., TIR’ı emniyet şeridine çekerek güvenlik önlemi alırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. TIR’ıın kimyasal madde yüklü olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında araç alev topuna döndü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yola dökülen kimyasal madde nedeniyle zor anlar yaşadı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken İstanbul-Bursa Karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, TIR'da kimyasal madde bulunması nedeniyle durum AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, incelemede bulundu. AFAD ile itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yol tek şeritli olarak trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaIstanbulTırYangın
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