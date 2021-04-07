Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1421
ALTIN
455.790
DOLAR
8.1455
STERLİN
11.2754
EURO
9.6545
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...

Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

KIRŞEHİR'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olaya müdahale için gelen ekiplerden 1 polis ile 1 şüpheli yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2021 Çarşamba 08:52
0 Okunma
Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

​Olay, akşam saatlerinde Nasuhdede Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahkavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada otomobilinden tüfek alan S.E. (20), iddiaya göre rastgele çevreye ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalar polis memuru R.B’ye (35) isabet ederek, yaraladı. Bunun üzerine ekipteki diğer polis memuru da çevreye ateş açan S.E’yi yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru R.B. ve şüpheli S.E’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, hastaneye kaldırılan polis memuru R.B’yi ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırşehirSilahKavgaYaralamaPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli amirallerin bildirisine soruşturma başlatıldı
Emekli amirallerin bildirisine soruşturma başlatıldı
Aynı suda hem balık hem de sebze üretiliyor
Aynı suda hem balık hem de sebze üretiliyor
Dolandırıp, 'FETÖ'cü deriz' diye tehdit etmişler
Dolandırıp, 'FETÖ'cü deriz' diye tehdit etmişler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans