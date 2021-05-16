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Kısıtlamada izinsiz trafiğe çıkan sürücü, alkollü ve ehliyetsiz çıktı

Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimde izin belgesiz trafiğe çıkan sürücü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Mayıs 2021 Pazar 13:08
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Kısıtlamada izinsiz trafiğe çıkan sürücü, alkollü ve ehliyetsiz çıktı

İSTANBUL

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde yapılan denetimde poliser tarafından durdurulan

otomobilin sürücüsüne 'izin belgesi' soruldu. İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan sürücü, ehliyetinin de yanında olmadığını söyledi. Ancak yapılan kimlik tespitiyle adı açıklanmayan sürücünün ehiyetine, daha önce yakalandığı bir denetimde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu anlaşıldı. Yeniden yapılan testte de alkollü çıkan sürücüye 3 ayrı idari ve trafik cezası kesildi. Sürücü, polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KısıtlamaIzinsizTrafik
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