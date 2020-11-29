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Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden N.K. (28), polis ekiplerinin uzun süren kovalamacası sonucu yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Kasım 2020 Pazar 09:23
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Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi

Cezaevinden sabah saatlerinde tahliye olduğu öğrenilen şüpheli, gazetecilerin 'Neden çıktınız?' sorusuna "Ben de anlamadım şu an neler oluyor, her şey bir hayal gibi gerçekten" diye cevap verdi. Gözaltına alınan şüpheliye 3 bin 186 TL para cezası uygulandı.

Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. Kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Osmangazi ilçesi, Kırcaali Mahallesi’nde şüphe üzerine N.K.'yı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleriyle N.K. arasında kovalamaca yaşanırken bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri şüphelinin kaçış güzergahında önlem alırken, N.K. yaklaşık 500 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

'HER ŞEY BİR HAYAL GİBİ GERÇEKTEN'

Şüpheli N.K.’nın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda cezaevinden sabah saatlerinde çıktığı öğrenilirken, yapılan üst aramasında ise döner bıçağı ele geçirildi. N.K., olay yerindeki gazetecilerin 'Sokağa neden çıktınız?' sorusuna "Ben de anlamadım şu an neler oluyor, her şey bir hayal gibi gerçekten" diye cevap verirken, şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Polisten kaçan ve yapılan üst aramasında bıçak ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SokakYasakCezaPandemiKoronavirüsPolis
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