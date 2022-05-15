Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...

Komşu Yunan adalarına feribot seferleri tam kapasite

Ege kıyıları ile Yunan adaları arasında yapılan feribot seferlerinde 'tam yolcu' kapasitesine geçildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
15 Mayıs 2022 Pazar 14:16
Komşu Yunan adalarına feribot seferleri tam kapasite

İZMİR, (DHA)-

Ege kıyıları ile Yunan adaları arasındaki feribot seferleri ile ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamalar, yaklaşık 2 yıl aradan sonra 7 Şubat'ta kaldırıldı. Kararla birlikte feribotların Yunanistan'ın Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis'in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişine izin verildi. 27 Nisan'da maske zorunluluğunun toplu taşıma ile hastaneler hariç tüm Türkiye'de kaldırılması sonrası ise feribotlara da yolcu kapasitesi sınırlandırılması sona erdi. Daha önce uygulanan yüzde 80'lik yolcu kapasite sınırlandırılması kaldırıldı, tam kapasiteye geçiş yapıldı.

'KARŞILIKLI BİR TRAFİK GÜNDEMDE'

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Bu sadece iki ülke insanını ilgilendiren bir taşıma şekli değil. Dünyanın birçok yerinden gelip, önce Türkiye'yi gezdikten sonra Yunan adalarına gitmek isteyen bir kesim var. Özellikle Güney Amerikalılar, bunu tercih ediyor. Ekonomik ve ticari açıdan da bu önemli. Yunan adalarından Türkiye kıyılarına gelip, Türkiye'de alışveriş yapılması da söz konusu. Her geçen gün artan bir ivme var. Eskiden sadece tek yönlü bir trafik vardı. Ancak şu anda karşılıklı bir trafik gündemde. Gelip burada alışverişlerini yapabiliyorlar" dedi.

'BİRTAKIM TEKNİK PROBLEMLER VAR'

Deniz turizmi sezonunun hayırlı olmasını da dileyen Öztürk, "Sezonumuza başladık. Bu seneki beklentiler son derece iyi. Yapılan rezervasyonlardan da bunu görmekteyiz. Feribotlarımızda şu aşamada çok fazla bir talep olmamakla birlikte yaz mevsiminde artacağını tahmin ediyoruz. Yunanistan'daki adalar ve ana karası arasında birtakım teknik problemler var. Özellikle gemilerin teknik yönetmeliği ile ilgili olan kısımları çözdüğümüz zaman hiçbir problem kalmayacak. Çeşme- Sakız, Midilli- Ayvalık gibi noktalarda büyük bir talep var. Fakat bu talebin daha da gelişeceğini tahmin ediyorum. Pandemiden kaynaklanan kapasite azaltılması, Yunan adalarının kendi aralarındaki yolcu taşımacılığında da vardı. O nedenle yüzde 80 kapasite söz konusuydu. Şu aşamada öyle bir rakamımız yok" diye konuştu.

'REZERVASYONLAR ÇOK İYİ GİDİYOR'

Deniz turizmiyle ilgili de konuşan Yusuf Öztürk, "Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle deniz turizmine bir etkisi olup olmayacağına dair şüphelerimiz vardı. Ancak bu şüphelerimizin yanlış olduğunu gördük. Turizmimiz her geçen gün artıyor. Yat turizminin özellikle mavi yolculuk kısmında daha iyi noktalara geleceğinden eminim. Özellikle Antalya, Marmaris, Fethiye ve Bodrum bölgelerinde yoğunluk var. Günübirlik teknelerimizde döviz ve maliyet artışı nedeniyle bir miktar sıkıntı yaşamaktayız. Maliyetleri kurtarmak için yapılan çalışmalarda görünen bir fiyatlama sistemi var. Bu fiyatlama sisteminin, orta kademedeki kişilerin turizmdeki payını biraz azaltacağını düşünüyoruz. 'Mavi yolculuk' dediğimiz bir Türkiye markası olan sektörün son derece iyi gittiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle yabancı turist açısından rezervasyonlar çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni ÇağrıTam YolcuFeribot SeferleriYunan AdalarıEge Kıyıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon; 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon; 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dr. Erman Ilıcak'a 'Japonya'nın en yüksek devlet nişanı' takdim edildi 
Dr. Erman Ilıcak'a 'Japonya'nın en yüksek devlet nişanı' takdim edildi 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans