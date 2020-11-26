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Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre sürekli küfürü konuştuğu için apartman sakinlerini rahatsız eden Yaşar G. (70) ile komşusu Tolga Taşkaner (29) arasında kavga çıktı. Yaşar G., Taşkaner'i tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Kasım 2020 Perşembe 08:25
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Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü

Olay, saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartamının en üst katında yalnız yaşayan Yaşar G. (70) ile dün Antalya'dan annesini ziyarete gelen Tolga Taşkaner (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evinden tabanca alan Yaşar G., ardı ardına Taşkaner'e ateş etti. Taşkaner, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, Yaşar G. olay yerinden kaçtı. İhbar üzeirne gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Taşkaner, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Taşkaner'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

VATANDAŞLAR YAKALADI 

Yaşar G. suç aleti ile kaçtığı sırada vatandaşların müdahalesi ile yakalandı. Vatandaşlara direnen Yaşar G., etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan silahlı saldırgan, sorgulanmak üzere Buca Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda kullanılan suç aleti ise polis ekiplerince muhafaza edildi.

KÜFÜRLÜ KONUŞTUĞU İDDİASI 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Yaşar G.'nin evde ve apartmanda yürüdüğü sırada, sürekli küfürlü konuştuğu, birçok komşusunun ise bu nedenle Yaşar G.'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan, olay saatinde Tolga Taşkener evine çıktığı sırada, Yaşar G.'nin yine küfürlü konuştuğu, bu nedenle Yaşar G. ile Tolga Taşkaner arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine ise Yaşar G. evinden tabanca alarak Taşkaner'e ardı ardına ateş açtığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ 

İzmir’in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkaner’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBucaCinayetKüfürKavga
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