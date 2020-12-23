Konya'da, bariyerlere çarpan TIR devrildi: 2 ölü 

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Konya- Ankara yolunun 140'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bekir Sunay yönetimindeki 70 BC 960 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yaklaşık 170 metre sürüklendikten sonra duran TIR'ın sürücüsü Bekir Sunay ile yanındaki Semiha Çöldemli (20) yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, yapılan inceleme sonrası 2 kişinin cansız bedenlerini otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.