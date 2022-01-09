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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 61 bin 727 oldu

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 384 bin 49 testte 61 bin 727 vaka tespit edildi. 173 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Ocak 2022 Pazar 20:29
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 61 bin 727 oldu

ANKARA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 384 bin 49 testte 61 bin 727 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,99, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 101 bin 293, 2'nci dozda 51 milyon 893 bin 771 ve 3'üncü dozda 21 milyon 614 bin 311 olmak üzere toplam 136 milyon 281 bin 40 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'YÜZDE 6,2 ARTIŞ OLDU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." ifadelerini kullandı.

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