Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
487.484
DOLAR
7.9283
STERLİN
10.2888
EURO
9.3359
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...
Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 8 bin 667'ye...
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek

Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu

MALATYA'da, polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yaptığı binanın boşluğunda bir erkek cesedi buldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:41
0 Okunma
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu

Olay, gece yarısı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Kavukçuoğlu Sokaktaki bir binanın son katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis hareket geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, arama yaparken, binanın boşluğuna sıkışmış hareketsiz vaziyette bir kişinin olduğunu fark etti. Olay yerine takviye polis ekipleri çağrılarak, sokağın her iki girişi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çağrılan itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kişinin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimliği bulunan cesedin Ensar Taner (32) olduğu ortaya çıktı. Taner'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kumar oynatılan işyeri mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisKumarOperasyonMalatyaCesetBina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milas'ta orman yangını
Milas'ta orman yangını
Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Motosiklet demir bariyere çarptı: 1 ölü
Motosiklet demir bariyere çarptı: 1 ölü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans