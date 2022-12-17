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LEVENT GÖKTAŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

NECİP Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, duruşma tarihine kadar İstanbul'da cezaevinde tutulacağı öğrenildi. 

17 Aralık 2022 Cumartesi 09:35
LEVENT GÖKTAŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı. Türkiye'nin başvurusu üzerine iadesine karar verilen Göktaş, Türk Hava Yolları'nın Sofya seferini yapan tarifeli uçağıyla 23.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. İnterpol ekipleri tarafından havalimanına getirilen Göktaş'ı havalimanında uçaktan polis ekipleri teslim aldı. Göktaş İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, duruşma tarihine kadar İstanbul'da cezaevinde tutulacağı öğrenildi. 

GÖKTAŞ'IN İADESİ HAKKINDA KARAR

Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde 1 Eylül 2022'de polisin rutin kontrolü sırasında yakalanan Mustafa Levent Göktaş'ın ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenmişti. Hablemitoğlu suikastının faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için başlatılan çalışma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iade talepnamesi hazırlandı. Talepname Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderilerek 5 Eylül'de Bulgaristan'a ulaştırıldı. Hakkında, 'tasarlayarak öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamaları bulunan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin 14 Aralık 2022 tarihli kararıyla kabul edilmişti.  

GÖKTAŞ TUTUKLANDI

Kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Mustafa Levent Göktaş, havalimanı emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Necip HablemitoğluCinayetSuikastLevent GöktaşMahkemeTutuklama
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