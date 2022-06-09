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Lice'de Eren Abluka 15 narko terör operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik' narko terör operasyonu başlatıldığını, ilk gün 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
09 Haziran 2022 Perşembe 13:37
Lice'de Eren Abluka 15 narko terör operasyonu başlatıldı

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Lice'de 'Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik' narko terör operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda Jandarma Komando Operasyon, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan bin 165 personelin görev aldığı bildirildi.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen 136 noktanın tespit edildiği kaydedildi. Buralarda yapılan arama sonucunda; 

3 adet AK-47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 20 kilogram amonyum nitrat, 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. Eren Abluka-15 Narko Terör' Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamız terör örgütüne de terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Licede Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu BaşlatıldıYeni Çağrı
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