Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1565
ALTIN
416.047
DOLAR
7.4608
STERLİN
10.4034
EURO
8.9004
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Yapım İşi ve İrtifak...
Pazar yerleri kiraya verilecek
Pazar yerleri kiraya verilecek
87 sözleşmeli personel alınacak
87 sözleşmeli personel alınacak
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...

Manisa'da bağları don vurdu

MANİSA'da yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarını don vurdu. Saruhanlı ilçesindeki 70 bin dekar alanda yüzde 40 zarar oluştu. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bağları dondan etkilenen çiftçilerden hasarlarının tespiti için TARSİM'e başvurmalarını istedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2021 Perşembe 10:13
0 Okunma
Manisa'da bağları don vurdu

Manisa'da geçen ay güneş yanığı tehlikesi ile karşı karşıya kalan üzüm bağlarını bu kez don vurdu. 8 Mart Pazartesi gecesi yaşanan zirai don, yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarını etkiledi. 110 bin dekar üzüm bağı bulunan Saruhanlı ilçesindeki 70 bin dekar alanda yüzde 40 zarar oluştu.

Bağları zarar gören çiftçilerin TARSİM'e başvurmalarını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı 8 Mart Pazartesi gecesi yaşanan soğuklardan sonra ilçemizdeki bağlarda don yaşandı. Zirai don olayı ilçemizdeki bağlarda zarara neden oldu. Şu an ilçemizde 110 bin dekar bağ bulunmakta. Bölge bölge zarara neden oldu ama Saruhanlı'nın tamamında soğuk yaşandı. Şu ana donun etkilediği alanlarda yüzde 40'lara varan zararımız var. Diğer alanlarda ise asmalar yeni filiz verdiği için zararlar yeni yeni ortaya çıkacak. Tahmini olarak 110 bin dekar bağ alanımızın 70 bin dekarına yakınında yüzde 10 ila yüzde 40 arasında bir zarar meydana geldi. Bağları dondan etkilenen çiftçilerimizden hasarlarının tespiti için TARSİM'e başvurmalarını istiyoruz. Bu büyük bir kayıp. Bundan sonra bağlar tekrardan uyanacak ama uyanacak olan gözlerin üzümlü mü üzümsüz mü olacağını bilemiyoruz ama bildiğimiz tek şey, don olayının bağlarımıza zarar verdiği" diye konuştu.

ÇİFTÇİ ENDİŞELİ, RİSK DEVAM EDİYOR

60 dekar alanda kurutmalık çekirdeksiz sultaniye üzüm yetiştiriciliği yapan Ali Kaçar, soğuk havaların risk oluşturduğunu söyledi. Çiftçi Kaçar, "8 Mart Pazar'ı, Pazartesi'ye bağlayan gecede yaşanan don olayında bağlarımız zarar gördü. Bundan dolayı ciddi maddi kayıplarımız olacak. Havaların soğuk olmasından dolayı da risk devam etmektedir. Üzüm bağlarımızda ciddi manada verim kaybına neden olacağını düşünüyoruz. Bu da bizim gelirimizi etkileyecek. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaBağüzümSoğukDon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Falezlere ışıklandırma projesine tepki
Falezlere ışıklandırma projesine tepki
Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı
Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı
Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu
Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans