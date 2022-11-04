Marmara Denizi'nin dibini 1 yÄ±l arayla gÃ¶zlemledi

BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesi Denizcilik FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Mustafa SarÄ±, Erdek KÃ¶rfezi'nde 22 metre derinlikte dalÄ±ÅŸ yaparak, incelemelerde bulundu. SarÄ±, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Ekim ayÄ±nda Marmara Denizi'nde gÃ¶rÃ¼len mÃ¼silaj Ã§amurunun, bu sene aynÄ± tarihlerde aynÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸini belirterek, deniz dibindeki organizmalara, yaÅŸam alanlarÄ±na zarar verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

"MÃœSÄ°LAJ Ã‡AMURU DENÄ°Z DÄ°BÄ°NDE YAÅžAM ALANLARINA ZARAR VERÄ°YOR"

YaptÄ±ÄŸÄ± incelemelerin sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Prof. Dr. Mustafa SarÄ±, mÃ¼silajÄ±n bitmediÄŸini vurguladÄ±. Prof. Dr. SarÄ±, "MÃ¼silaj geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir felaket olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±ktÄ±. Marmara Denizi'nin yÃ¼zeyini kÃ¶pÃ¼kler halinde kapladÄ±ÄŸÄ±nda fark ettik. YÃ¼zeyde kÃ¶pÃ¼klÃ¼ halini gÃ¶rmediÄŸimizde mÃ¼silajÄ±n bittiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. MÃ¼silaj bitmedi ve bitmeyecek. Etkileri Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda yine gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelecek. ZamanÄ± meÃ§hul ama, tekrarÄ± kesin. Ekosistem ile pazarlÄ±k olmaz. MÃ¼silajÄ± bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r takip ediyorum. GeÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±nda gittiÄŸim noktaya dalÄ±ÅŸ yaptÄ±m. Deniz Â dibindeki Ã§amurun bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n, hala deniz dibinde etkisini devam ettirdiÄŸini Ã¼zÃ¼lerek gÃ¶rdÃ¼m. GeÃ§en yÄ±l ve bu seneki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ yan yana koyduÄŸumuz zaman, biri geÃ§en yÄ±l Ekim aylarÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda, diÄŸeri de bu yÄ±l aynÄ± tarihlerde Ã§ekildi. Ä°ki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n birbirinden farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. MÃ¼silaj bir yorgan gibi deniz dibini Ã¶rttÃ¼. Bu mÃ¼silaj Ã§amuru deniz dibindeki organizmalara, yaÅŸam alanlarÄ±na zarar verdi" dedi.

"Ã‡AMUR, MÃœSÄ°LAJIN OLUÅžMA Ä°HTÄ°MALÄ°NÄ° ARTIRIYOR"

Deniz dibindeki mÃ¼silaj Ã§amurunun azalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Mustafa SarÄ±, bu durumun atÄ±klarla birlikte mÃ¼silaj oluÅŸumunu tetikleyebileceÄŸini belirtti. Marmara Denizi'nde mÃ¼silaj Ã§amurunun mÃ¼silajÄ±n oluÅŸma ihtimalini arttÄ±abileceÄŸini iÅŸaret eden Prof. Dr. SarÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Dipteki mÃ¼silaj Ã§amuru devam ettiÄŸi sÃ¼rece, deniz dibinde yaÅŸayan canlÄ±larÄ±n kompozisyonlarÄ±nda farklÄ±lÄ±klar ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. TÃ¼plÃ¼ kurtlarÄ±n miktarÄ± arttÄ±. YumuÅŸak Ã§amurda yaÅŸamayÄ± seven organizmalarÄ±n miktarÄ± artarken, dil, kalkan gibi balÄ±klarÄ±n deniz dibindeki yaÅŸam alanlarÄ± daralmÄ±ÅŸ oldu. DiÄŸer taraftan 15 metreden daha derin noktalarda Ã§amurun etkisi hala devam ediyor. Daha derinlere doÄŸru gittiÄŸimizde bu Ã§amurun miktarÄ±nda bir artÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± kesin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±yÄ±dan daha derinlere doÄŸru taÅŸÄ±nma sÃ¶z konusu. Denizle olan iliÅŸkimizi dÃ¼zeltmemiz lazÄ±m. Marmara Denizi eylem planÄ±nÄ± 'amasÄ±z' ve 'fakatsÄ±z' uygulamamÄ±z lazÄ±m. Marmara Denizi'nde mÃ¼silajÄ± unutarak atacaÄŸÄ±mÄ±z her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±m, arÄ±tma tesisleri, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yÃ¶netimi, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k gibi, bunlarÄ±n hepsi yanlÄ±ÅŸ olur. MÃ¼silaj diye bir gerÃ§eÄŸi unutmamalÄ±yÄ±z. MÃ¼silaj organik yapÄ±da madde olduÄŸu iÃ§in parÃ§alandÄ±kÃ§a denizdeki azotun ve fosforun tekrar artÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Hala atÄ±klarÄ± denize gÃ¶nderdiÄŸimiz iÃ§in, ilave olarak dipteki mÃ¼silaj Ã§amurundan ortaya Ã§Ä±kan inorganik elementler tekrar deniz ortamÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yor. BÃ¶ylece mÃ¼silajÄ±n oluÅŸma ihtimalini artÄ±rÄ±yor."