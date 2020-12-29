Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1439
ALTIN
449.904
DOLAR
7.4536
STERLİN
10.0560
EURO
9.1222
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak
TCDD, 60 Sürekli İşçi Alacak
Son Dakika
TCDD, 60 Sürekli İşçi...

Marmaris’te plaj ve parklarda piknik yapmak yasaklandı

Muğla'nın Marmaris  ilçesinde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yapılan deniz kenarında, sahil boylarında piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak gibi sebeplerle bir araya gelinmesinin yasaklandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Aralık 2020 Salı 09:21
0 Okunma
Marmaris’te plaj ve parklarda piknik yapmak yasaklandı

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, akşam saat 18.00’de yaptığı değerlendirme toplantısı ardından yeni bir karara imza attı. Oy birliği ile alınan karara göre deniz kenarında koronavirüsle mücadeyi zaafiye düşürecek şekilde toplanmaların, ateş ya da mangal yakılıp çay içmek veya alkol alınmasının yasaklandığını belirtildi. Alınan kararlar ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bazı vatandaşlarımızın özellikle deniz kenarında, sahil boylarında piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak vb. sebeplerle bir araya geldikleri görüldü. Bu durumun maske ve mesafeye ilişkin tedbirleri ortadan kaldırarak koronavirüsle mücadelede zafiyete yol açtığı, açacağı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, kamuya açık alanlarda 'park, mesire yeri, sahil şeridi vb.' maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle, kamuya açık alanlarda 'park, mesire yeri, sahil şeridi vb.' toplu şekilde piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak vb. sebeplerle bir araya gelinmesinin ve yeme-içme faaliyetlerinin yasaklanmasına, yukarıda belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisPlajParkPiknikTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi
Kartalkaya'da oteller tedbirlerle yılbaşına hazır
Kartalkaya'da oteller tedbirlerle yılbaşına hazır
Kaçak moloz dökülen ormanlık alanda 'asbest' tehlikesi
Kaçak moloz dökülen ormanlık alanda 'asbest' tehlikesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans