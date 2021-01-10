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MEB: Yarın okullarda bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yarın tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı açıklandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Ocak 2021 Pazar 16:45
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MEB: Yarın okullarda bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı'nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirildi. Çocukların ve öğretmenlerin, canlı dersler öncesinde ekran başında millî marşı söylediği belirtilerek, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak" denildi.

Tüm Türkiye'ye çağrı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi. Bakan Selçuk da yarın mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Bayrak TöreniIstiklal MarşıMilli Eğitim BakanlığıMEB
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