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Meksika, Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

07 Şubat 2023 Salı 08:05
Meksika, Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, AA muhabirine açıklamasında, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın kendisine mesaj attığını belirterek "Türkiye ve Meksika ikili ilişkilerinin temelinde her zaman önemli iki stratejik ortak olmuştur. Bugün ise bu ortaklığın bir üst seviyeye çıktığına şahit oluyoruz. Ülkemizin tecrübe ettiği bu zor durum karşısında sergiledikleri destek ve dayanışmadan ötürü Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'a ve Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'a teşekkür ediyorum." dedi.
Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibinin gönderileceğini belirtmiş, "Meksika Hava Kuvvetlerine bağlı uçak, Türkiye'ye gitmek üzere birkaç saat içinde havalanacak." ifadesini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşHatayDepremMeksikaKurtarmaYardımEkip
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