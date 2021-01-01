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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 10:29
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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 100 milyon liralık büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

AMORTİLER 0 VE 5 OLDU 

Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoYılbaşıBiletIkramiye
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